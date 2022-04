Bauernverband Salzland will aktiv um Nachwuchs werben

Bernburg/MZ - Das Erntejahr 2021 ist nach Einschätzung des Bauernverbandes (BV) Salzland durchwachsen gewesen. Winterraps und Hartweizen sorgten für zufriedenstellende Ertragszahlen im vergangenen Jahr. Für Pflanzenarten wie Majoran und Zwiebeln hingegen war es zeitweise zu trocken. Ob Majoran in ein paar Jahren generell noch im Salzlandkreis angebaut wird, ist offen. „Es finden sich kaum noch Arbeitskräfte, die den Majoran per Hand hacken wollen. Wenn diese Aufgabe niemand übernimmt, wird immer weniger angebaut“, so BV-Geschäftsführerin Katharina Elwert. Und ob es dem Verbraucher auffallen würde, wenn regional angebauter Majoran nicht mehr in den Regalen stehen würde, bezweifle sie auch.