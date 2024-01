Auf dem Autohof versammelten sich am Montag die Landwirte, um über die A 14 nach Halle und Magdeburg zu fahren. Was sie an der Politik der Bundesregierung besonders stört.

Bernburg/Könnern - Die Temperaturen haben am Montagmorgen eigentlich nicht zu einem Ausflug eingeladen. Minus sieben Grad Celsius zeigte das Thermometer in Bernburg an. Doch die Landwirte der Region hat das nicht davon abgehalten, ihre Höfe zu verlassen. Im Gegenteil: Sie haben sich auf den Weg zum Autohof Könnern gemacht, um von dort via Autobahn 14 Richtung Magdeburg und Halle zu fahren.