Nienburg/MZ - Ins Wasser gefallen ist zum Glück keiner der zahlreichen Gäste, die am Mittwochmorgen der Einladung von Landrat Markus Bauer (SPD) nach Nienburg gefolgt sind. Die kurze Paddeltour auf der Nienburger Bode hat gezeigt: Der Einstieg in das wackelige Gefährt ist alles andere als einfach. Deswegen wird ab dem 1. August in Nienburg, Staßfurt und in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde gebaut.