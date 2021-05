Bauarbeiten enden spektakulär - und später

Mit einem Kran werden die Bauteile für das Widerlager der neuen Schleusenbrücke an Ort und Stelle befördert.

Bernburg - Für Autofahrer, die normalerweise die Fischergasse am Saaleufer der Bergstadt nutzen, ist es allwöchentlich ein banger Blick in die Veröffentlichung der Straßensperrungen. Ursprünglich sollte die Straße zwischen Saalplatz und Töpferwiese schon seit Monaten wieder befahrbar sein. Laut jüngster Straßensperrung aber zumindest ab dem 31. Mai. Doch auch daraus wird wohl nichts.

Denn wie das Wasserstraßen-Neubauamt im Magdeburg mitteilte, wird der Neubau der Bernburger Schleusenbrücke wohl noch länger dauern als erwartet. Das bedeutet für die Autofahrer, dass sie auch in den kommenden Monaten noch Umwege in Kauf nehmen müssen.

„Es ist noch nicht absehbar, wann die Straße wieder freigegeben werden kann“, bestätigt Rüdiger Richter, zuständiger Sachbereichsleiter für den Sachbereich Brückenwehre beim Wasserstraßen-Neubauamt der MZ. Gründe für die monatelange Verzögerung gibt es gleich mehrere:

Uferwände sind unterspült, die Baugrube des Widerlagers ist instabil

Einer davon hängt mit der deutlich größeren Unterspülung der Uferwände zusammen, die zunächst instandgesetzt und gesichert werden mussten, so Richter. Auch aufgetretene Schäden an der Sole mussten erst behoben werden. Und dann tauchte noch das unerwartete Problem mit den Versorgungsleitungen unter der Fischergasse auf, zusätzlich zu der Schwierigkeit, dass die Standsicherheit der Baugrube des Widerlagers bei laufendem Verkehr nicht gewährleistet gewesen wäre.

All das hat laut Richter dazu geführt, dass die Straßensperrung immer wieder verlängert werden musste und es auch weiterhin muss. Dafür dürfen die Bernburger aber spätestens Anfang Oktober - zumindest wenn die Wasserstände ausreichen - auf ein seltenes Schauspiel gespannt sein.

Denn die neue, 27 Meter lange Schleusenbrücke wird nicht per Schwerlasttransport auf der Straße angeliefert, sondern wird direkt vom Stahlbauer einer Werft in Roßlau per Schiff über die Elbe und die Saale bis nach Bernburg transportiert und vom Wasser aus eingehoben.

Neue Schleusenbrücke wird per Schiff von Roßlau nach Bernburg transportiert

Auch diese Entscheidung hat etwas mit den beengten Platzverhältnissen zu tun, die ein Einbau auf der Landseite an dieser Stelle nicht zulässt. Zusätzlich wird auch eine kleine Rohrbrücke eingebaut, um die Bewohner der Insel mit den nötigen Medien zu versorgen.

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, rollt der Bagger vor, um die 80 Jahre alte Schleusenbrücke direkt daneben abzureißen. Diese erfüllt nach Angaben des zuständigen Sachgebietsleiters für Brückenwehre bis dahin aber noch ihren Zweck, weil die Bewohner zu ihren Häusern, die Bauarbeiter zur Baustelle und die Betreiber des Wasserkraftwerkes zu ihren Anlagen müssen.

Aller Voraussicht nach beendet sein wird die rund vier Millionen Euro teure Investition Anfang kommenden Jahres. Bis zum Frühjahr 2022 sollen dann auch sämtliche Restarbeiten abgeschlossen sein - zumindest, wenn nicht noch weitere Störungen dazwischen kommen. (mz)