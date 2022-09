Banken in Bernburg Salzland-Sparkasse spart Energie - 18 Filialen vorübergehend geschlossen

Geldinstitut will wegen der hohen Preise vorübergehend fast die Hälfte seiner 46 Geschäftsstellen schließen. Warum die Talstadt-Filiale in Bernburg dauerhaft zu bleibt und wer in die Räume einziehen will.