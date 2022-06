Bald Impfungen in Bernburgs Apotheken?

Ungewöhnlicher Vorschlag im Kampf gegen das Coronavirus: Was halten die Pharmazeuten in der Saalestadt davon und warum wird Impfstation nicht wiedereröffnet?

Bernburg/MZ - Gibt es bald die Coronaimpfung beim Abholen von Medikamenten direkt in der Apotheke mit dazu? Wenn es nach Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Institutes (RKI) geht, soll das möglich werden, um das Impf-Tempo zu beschleunigen. „Wir sind in einer Notlage. Und in einer Notlage muss man bestimmte Dinge großzügig gestalten“, hatte der Nachrichtensender NTV vor wenigen Tagen aus einer Onlineveranstaltung zitiert, an der sich Wieler beteiligt hatte.