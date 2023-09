Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ - Es ist gerade ein Jahr her, da fiel bereits der Hammer für den Bahnhof in Könnern. Jetzt steht überraschenderweise die markante Immobilie aus Backsteinen am Rande der Kleinstadt schon wieder im Katalog für die Herbstauktion des Auktionshauses Karhausen. An diesem Samstag, 9. September, soll der Bahnhof erneut in Berlin an den Meistbietenden versteigert werden. Und das möglicherweise zum Ramschpreis von 9.500 Euro. Dies gilt als Mindestgebot.