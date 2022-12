Bäckerei Steinecke in Bernburg als „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet

Ehrung als eines von sechs Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Welchen Stellenwert dem in der Firma beigemessen wird.

Bernburg/MZ - Diese Nachricht hat die Belegschaft überrascht, in positiver Hinsicht. Schließlich haben über 130 Betriebe ihre Bewerbungen bei der Handwerkskammer Halle eingereicht. Die Bäckerei Steinecke, deren Produktionsstätten sich in Mariental (Niedersachsen), Berlin und Bernburg befinden, hat es geschafft. Die 1945 in Groß Sisbeck (Niedersachsen) gegründete Firma wurde kürzlich beim Handwerkstag in Köthen wie fünf weitere Betriebe in Sachsen-Anhalt als „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ geehrt.