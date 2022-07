Babyboom im Tiergarten von Bernburg

Bernburg/MZ - Die Liste ist lang, die Bernburgs Tiergartenleiter Andreas Filz aus der Tasche holt und legt los, das vollbeschriebene A4-Blatt vorzulesen. Denn in den zurückliegenden Wochen sind in der beliebten Freizeiteinrichtung im Krumbholz einige Neulinge hinzugekommen. „Wir freuen uns natürlich sehr über den Nachwuchs“, sagt Filz und streicht einem der jüngsten „Tierbabys“ über das Fell. Erst am 18. Juli, also vor rund anderthalb Wochen, ist der kleine Esel geboren, der sich noch einige Nickerchen im schattigen Außengehege gönnt. Noch hat er keinen Namen, dafür aber seine Spielgefährtin. Denn Eselmädchen Luna kam auch erst am 22. Juni zur Welt.

