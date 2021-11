Baalberger Verleger greift zur Feder

Baalberge/MZ - Die vierte Folge der Krimireihe „Bernburger Blaulicht“ mit dem Titel „Wendemord“ ist ab nächster Woche im Handel erhältlich. Ein neuer Autor, ein neues Team, eine neue spannende Geschichte: „Eigentlich hatte ich nie vor, einen Krimi zu schreiben“, sagt Verleger Michael Schuster.

„Die Idee dazu kam mir durch die Zusammenarbeit mit Jürgen M. Reupricht, dem Autor der ersten drei Bände unserer neuen Reihe.“

Der in Bernburg geborene Gastwirt aus Buchholz an der Müritz, durch andere schriftstellerische Arbeiten bereits ein erfahrener Kollege, nahm 2019 das erste Mal Kontakt mit dem Baalberger Verleger auf und erzählte ihm während eines Telefonats von Martin Krüger und Richard Kutscher, den Protagonisten seiner in Bernburg spielenden Erzählungen. Schnell wurde man sich einig und bereits 2020 kam das erste Buch unter dem Titel „Tod in der Brauerei“ in den Handel.

Spätestens nach dem zweiten „Bernburger Blaulicht“, von dem regelmäßig zweimal im Jahr neue Ausgaben erscheinen sollten, bat Jürgen M. Reupricht seinen Verleger um Unterstützung. „Seine Arbeit als Gastwirt und Einzelhändler, Umbaupläne und weitere Projekte nahmen ihn derart in Anspruch, dass er sozusagen um Entlastung bat“, beschreibt Schuster die Situation, in der sich Verleger und Autor Mitte vergangenen Jahres plötzlich befanden.

Die Manuskripte würden für einen zweiten und einen dritten Band reichen, dann müsste neu geschrieben werden und das würde natürlich Zeit brauchen. Also griff Michael Schuster zur Tastatur und entwickelte ein eigenes Ermittlerteam, deren Erlebnisse nicht in Erzählungen, sondern in jeweils einem stringent erzählten Fall münden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum Auftakt stellen sich die Polizisten die Frage, was der Tod des Steuerberaters Bottes, der 1994 in einem Bernburger Abbruchhaus aufgefunden wurde, mit der Ermordung des Russen Baschkow zu tun hat? Dabei müssen auch die Vorgänge um die Berliner Firma Bewago und das Verschwinden der Motorjacht „Marie-Christin“ eingeordnet und berücksichtigt werden.

Die Bernburger Polizisten Lutz Meyer und Ronny Kramer, der Journalist Martin Wendler und die LKA-Beamtin Lydia Kämpfert aus Magdeburg stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein tiefes Geflecht von politischen Interessen, Wendekriminalität und geheimdienstlichen Aktivitäten. Und so ist gleich der erste Fall des neuen „Bernburger Blaulicht“-Teams von besonderer Brisanz.

Eberhard Görner, viele Jahre Autor und Dramaturg der TV-Krimierfolgsserie „Polizeiruf 110“, schrieb nach der Lektüre des Buches: „Sie war mir ein spannendes Vergnügen. Die Figuren sind in ihrer Schizophrenie zwischen Vergangenheit und Gegenwart einleuchtend gestaltet.“

Dass sich Michael Schuster und Jürgen M. Reupricht nicht mehr gemeinsam am Erscheinen des neuen Buches erfreuen können, ist ein bitterer Wermutstropfen, der für den Baalberger Verleger nur schwer zu verdauen ist. Der Mann von der Müritz starb am 18. Oktober im Alter von nur 64 Jahren plötzlich und unerwartet.