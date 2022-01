Baalberger Kameraden werben für den Nachwuchs

Baalberge/MZ - Für einen Tag ein richtiger Feuerwehrmann sein, mit lautem Tatütata aus dem Martinshorn und Blaulicht zum Einsatz fahren. Was für viele Kinder ein Traum ist, haben die Kameraden aus Baalberge zur Wirklichkeit gemacht – dann kam Corona. „Wir haben einmal im Jahr den Berufsfeuerwehrtag durchgeführt. Neben Spiel, Spaß und theoretischen Übungen kamen auch echte Einsätze dazwischen“, erzählt Ortswehrleiter Markus Sieland. Mal wurde die örtliche Sporthalle mit Maschinen vernebelt und ein Brand simuliert, aus dem in Not geratene Menschen gerettet werden mussten, ein anderes Mal ein Verkehrsunfall nachgestellt.

Flyer im Ort verteilt

Dies ist nur eines von vielen Projekten, das wegen der Pandemie nicht mehr stattgefunden hat. „Dieses Jahr wollen wir es wieder ermöglichen, um den Kindern die Wichtigkeit, aber auch den Spaß am Beruf des Feuerwehrmanns näher zu bringen. Darüber hinaus wollen wir neue Mitglieder gewinnen“, sagt Jugendwehrleiter Micky Gehrmann. Und Mitgliedergewinnung ist das Stichwort. Lediglich jeweils fünf junge Kameraden hat die Jugend- und Kinderfeuerwehr in Baalberge, je drei Jungs und zwei Mädchen. Deshalb haben sich die Brandbekämpfer dazu entschieden, die Werbetrommel zu rühren. Der stellvertretende Jugendwehrleiter Maximilian Wilke fertigte eigens für die Werbeaktion Grafiken an und diese Motive wurden auf Flyer gedruckt. „Bereits seit Ende vergangenen Jahres legen wir in den Lebensmittelgeschäften und den Arztpraxen vor Ort unsere Flyer aus und laufen sogar auf einigen Werbetafeln in den jeweiligen Unternehmen“, so der Ortswehrleiter.

Von großem Erfolg war die Werbeaktion bis jetzt aber noch nicht gekrönt. Lediglich eine Neuanmeldung für die Jugendfeuerwehr hat es gegeben. „Natürlich ist Corona ein Hauptfaktor. Das meiste konnten wir nur digital mit den Kindern machen. Doch erstens haben nicht alle die nötige Technik, um an einem digitalen Treffen teilzunehmen. Und zweitens lässt sich über das Handy und Tablet kein praktischer Kurs mit Geräten durchführen. Das interessiert die Kinder am meisten“, sagt Roberto Lüth, Leiter der Kinderfeuerwehr.

Experimentierkasten zu teuer

Außerdem möchte sich die Feuerwehr in Baalberge einen Experimentierkasten anschaffen, um den Kindern etwas zu bieten. Doch da machen die hohen Kosten den Kameraden einen Strich durch die Rechnung. „Wir kriegen pro Jahr nur 120 Euro von der Stadt Bernburg. Die Anschaffung eines Experimentierkastens kostet 400 Euro. Wir können aber nicht sparen, sondern müssen das Geld im selben Jahr noch ausgeben. Sonst gibt es im Jahr darauf weniger bis kein Geld von der Stadt“, erzählt Micky Gehrmann. Hinzu kommt, dass sich der Verteilungsschlüssel bei der Geldvergabe immer nach den Mitgliedern richtet: „Also je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr Geld bekommen wir von der Stadt und auch vom Kreis zur Verfügung gestellt“, sagt Markus Sieland.

Für dieses Jahr ist nicht nur geplant, den Berufsfeuerwehrtag umzusetzen. „Wir haben uns mit der Grundschule in Baalberge geeinigt, im März eine Feuerwehr-AG zu organisieren“, erzählt Roberto Lüth. Dabei sollen die Kinder erfahren, was zum Beispiel ein Feuer benötigt, um zu brennen. Auch eine Fettgasexplosion soll auf dem Schulhof simuliert werden.

Wer neugierig geworden ist und sich gern selbst ein Bild vor Ort machen möchte, kann dies bei der Kinderfeuerwehr (sechs bis zehn Jahre) jede ungerade Woche samstags und bei der Jugendfeuerwehr (10 bis 18 Jahre) jede gerade Woche samstags tun. Der Beitritt sowie die Mitgliedschaft sind kostenfrei. Wie wichtig stetiger Nachwuchs ist, erklärt Roberto Lüth: „Ohne Nachschub bei der Kinderfeuerwehr gibt es keine Jugendfeuerwehr und ohne die haben wir dann keine Ortsfeuerwehr mehr in Zukunft.“