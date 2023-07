Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nelben/MZ - Die Ausschilderung lässt keine Fragen offen. Am Ortsausgang Könnern wird an der Kreuzung in Richtung Nelben eindeutig darauf hingewiesen, dass es nur bis zum kleinen Ort geht. Aber keinen Meter weiter. Nelben ist momentan eine Sackgasse, weil die Landesstraße 154 in Richtung Zickeritz nicht passiert werden kann. Der Durchlass „Große Göhle“ ist wegen akuter Einsturzgefahr des Bauwerks voraussichtlich bis Ende des Jahres voll gesperrt. Die offizielle weiträumige Umleitung der Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich West erfolgt von Könnern über Alsleben, Belleben, Gerbstedt, Zabenstedt, Friedeburgerhütte, Pfeiffhausen und Zickeritz, um am anderen Ende von Nelben einzufahren und das gesperrte Bauwerk von der anderen Seite zu erreichen.