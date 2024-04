Ein Unfall auf der A14 bei Kreuz Bernburg und Plötzkau, bei dem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, sorgte für eine vorübergehende Sperrung der Fahrbahn von Magdeburg in Richtung Halle. Auf der Gegenfahrbahn kam es an der Stelle zu einem weiteren Unfall.

A14/Bernburg/Plötzkau/DUR. - Zu gleich zwei Unfällen ist es auf der Autobahn 14 zwischen dem Kreuz Bernburg und Plötzkau gekommen. Dies meldete die Polizei.

Demnach war die Autobahn von Magdeburg in Richtung Halle vorübergehend gesperrt. Im Einsatz waren nicht nur Einsatzkräfte der Polizei, sondern auch ein Rettungshubschrauber. Der Grund: Ein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab- und hinter der Leitplanke zum Stehen gekommen, wie es auf Nachfrage von Seiten der Beamten hieß. Die Fahrerin habe sich dabei schwer den Kopf gestoßen.

Wegen der für den Rettungshubschrauber eingerichteten Sperrung staute es sich vor der Unfallstelle. Nun ist die Autobahn an dieser Stelle wieder frei.

Nachfolgend ereignete sich aber ein weiterer Unfall auf der Gegenfahrbahn. So soll es wiederum zwischen Kreuz Bernburg an der Ausfahrt zur B6 in Richtung A9 von Halle in Richtung Magdeburg zu einem weiteren Unfall gekommen sein. Dort sei die Ausfahrt gesperrt, heißt es von Seiten der Beamten.