Auto fährt Fußgänger beim Abbiegen in Bernburg an

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an

Bernburg - Ein 78 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagvormittag bei einem Unfall an der Gröbziger Straße in Bernburg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines Ford gegen 9.30 Uhr von der Waltherstraße nach links auf die Gröbziger Straße abbiegen.

Der 58-jährige Autofahrer aus dem Mansfelder Land habe dabei vermutlich zu spät bemerkt, dass der von rechts auf dem Gehweg der Gröbziger Straße kommende Fußgänger gerade die Straße überqueren wollte. Trotz Vollbremsung fuhr das Auto den Senior an, der dadurch stürzte.

Weil der Notarzt eine schwere Verletzung am Rücken vermutete, sei der Senior mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle befördert worden. Der Verkehr auf der Gröbziger Straße sei durch den Hubschraubereinsatz und die Aufnahme des Unfalls durch die Polizei längere Zeit behindert worden. (mz/wsl)