Bernburg/MZ/KT - Bei einem Verkehrsunfall ist am Ostersonntag in Bernburg eine Frau schwer verletzt worden. Sie war laut Polizei gegen 15 Uhr zu Fuß an der Gartensparte „Chemie und Kali“ an der Halleschen Landstraße unterwegs, als ein Auto wenden wollte und die 64-Jährige übersah. Sie wurde vom Fahrzeug erfasst und am Kopf verletzt. Mit einem Krankenwagen wurde sie zur Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht.