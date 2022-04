Ausverkauftes Haus im Theater Bernburg am Silvesterabend

In „Drei Männer und ein Baby“ erleben knapp 350 Besucher den Wandel dreier egoistischer Aufreißer zu fürsorglichen Familienvätern.

Nach dem Stück am Silvesterabend verabschiedeten sich die Schauspieler Tina Rottensteiner (von links), Mathias Herrmann, Heio von Stetten, Boris Valentin Jacoby und Martin Andreas Greif mit einem Gläschen Sekt.

Bernburg/MZ - Solch einen Anblick wie am Silvestertag hätte Anita Bader in den vergangenen Monaten gern öfter im Carl-Maria-von-Weber-Theater genossen: 344 Besucher wollten das zweite trübe Corona-Jahr wenigstens heiter ausklingen lassen. „Ich freue mich, endlich wieder ein volles Haus zu haben“, sagte die Geschäftsführerin der Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH (BTV) in der Pause der Schauspielkomödie „Drei Männer und ein Baby“ gegenüber der MZ.