Ausgedient! Prinzengarde aus Alsleben möchte mit ungewöhnlichem Aufruf neue Kostüme bekommen

Alsleben/MZ - Wenn Henriette Mogck und Franzi Seife am kommenden Samstag, 18. Juni, die Bühne am Saaleufer in Alsleben zum Sommerkarneval betreten, dann werden sie in den bekannten rot-weißen Garde-Kostümen stecken, in denen schon mehrere Generationen von Tanzmariechen den Marsch getanzt haben. Doch genau das ist das Problem. „Die Kostüme sind 16 Jahre alt, manche Nähte sind lose, weil sie umgeschneidert wurden. Sie fallen mehr oder weniger auseinander und wir hätten deshalb gern neue“, sagt die 24-jährige Henriette Mogck.

