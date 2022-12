Aus nach 111 Jahren - Traditionsgeschäft Tabakwaren Vahl in Bernburg muss schließen

In vierter Generation führte Thomas Vahl das Traditionsgeschäft Tabakwaren Vahl in der Bernburger Talstadt. Warum in wenigen Tagen endgültig die Lichter ausgehen.

Bernburg/MZ - Für Thomas Vahl wird es ein sehr schwerer Gang sein, wenn er am Silvestertag die Tür des Traditionsgeschäftes Tabakwaren Vahl am Markt in der Bernburg Talstadt aufschließt. Es wird das allerletzte Mal in 111 Jahren sein. Denn schon im Jahr 1911 hatte sein Urgroßvater den Tabakladen eröffnet. Damals noch schräg gegenüber an der Badergasse. „Als hier das Geschäft in den 1960ern frei wurde, kam der Umzug“, erzählt sein 49-jähriger Urenkel, dem der Entschluss, nun endgültig die Rollläden dicht zu machen, sichtlich schwer fällt.