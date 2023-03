Aus Langeweile in Bernburg gezündelt

Bernburg/MZ - Langeweile ist eine Triebfeder für Dummheiten. Und diese führen dazu, dass Menschen, die weder einer Arbeit nachgehen noch ihre Freizeit sinnvoll verbringen können, in Konflikt mit der Justiz geraten. Am 10. Dezember 2021 verhinderten nur die recht feuchte Witterung und das beherzte Eingreifen eines zufällig vorbei kommenden Ehepaares eine drohende Katastrophe. Drei Jugendliche waren auf der Ackerfläche in der Nähe der Salus-Klinik unterwegs und hatten bereits zwei Strohdiemen mittels Brandbeschleuniger angezündet. Einer aus diesem Trio saß nun auf der Anklagebank.