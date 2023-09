Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienburg/MZ - Die Gaststätte „Zum Schiffchen“ in Nienburg kennen sicher viele. Die gibt es schon seit über 100 Jahren an der gleichen Adresse. Wo sich aber Wiegel’s Hotel „Weißer Schwan“ befunden hat, wissen sicher nicht alle Einheimischen. Davon ist nämlich heute nichts mehr zu sehen: An dieser Stelle sind heute ein Wohnhaus sowie ein Anglershop. Diese und andere Aufnahmen von damals und heute sind im neuen Nienburg-Kalender für 2024 zu sehen, den der Verein zur Förderung der Kultur und Denkmalpflege sowie der Heimatpflege der Stadt Nienburg alljährlich veröffentlicht. Darin finden sich populäre Gebäude und Orte wie die Schwimmhalle, die Feuerwehr oder das Klubhaus „Maxim Gorki“.