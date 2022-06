Aufenthalt im Gefängnis um ein halbes Jahr verlängert

Justizvollzugsanstalt in Volkstedt

Bernburg - Sie hatte gleich ein ungutes Gefühl, als sie den jungen Mann am 26. August 2020 gegen 14.30 Uhr zwischen den Regalreihen im Rewe-Markt am Karlsplatz wahrnahm. „Ich hatte den Verdacht, er würde etwas stehlen“, sagte die 23-jährige Mitarbeiterin des Marktes im Zeugenstand vor dem Schöffengericht. Sie informierte gleich eine Kollegin und beide beobachteten den Mann durch eine Überwachungskamera, wie er sich vier bis fünf Packungen teures Grill-Fleisch in den Rucksack steckte. Als sich die Kollegin dem Dieb im Kassenbereich entgegenstellen wollte, schubste er sie unsanft zur Seite und versuchte, zu flüchten. Die 56-jährige, schmächtige Frau fiel hin und prellte sich dabei ihr Handgelenk und ihre Schulter.