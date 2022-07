Auf Rätseljagd in Aderstedt

Aderstedt/MZ - So etwas gab es noch nie in der Geschichte des Aderstedt-Kalenders. Denn in diesem Jahr werden die Einwohner auf Herz und Nieren geprüft, wie gut sie sich eigentlich in ihrem Wohnort auskennen. „Der Kalender ist quasi ein Rätsel. Bei jedem Monat wird ein anderes Detail eines Gebäudes gezeigt, das die Aderstedter erraten müssen“, erklärt Ortsbürgermeister Mike Franzelius (parteilos).

