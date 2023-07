Autor Andreas Schlegel aus Bernburg nimmt die Leser in seinem zweiten Buch auf eine unterhaltsame Reise mit. Worauf sie sich freuen können.

In seinem neuen Buch „Entlang der Bernburger Saale – von Gröna nach Dröbel“ hat Autor Andreas Schlegel einige spannende Anekdoten parat.

Bernburg/MZ - „Entlang der Bernburger Saale – von Gröna nach Dröbel“. So heißt das neue Werk des Bernburger Autoren Andreas Schlegel. Moment mal, möchte da manch einer sicherlich sagen. Denn von Gröna nach Dröbel geht es ja nur auf einer Seite die Saale entlang. Was ist denn mit dem anderen Ufer des Flusses? Andreas Schlegel, Autor des Buches, weiß darauf natürlich direkt eine Antwort und erklärt: „Natürlich wird es einen zweiten Teil geben. Allerdings, gut Ding will Weile haben, wie das Sprichwort sagt!“