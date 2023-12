Nach Parkschein- und Zigarettenautomat wurde nun offenbar ein Spielgerät am Martinsplatz in Bernburg von Unbekannten gesprengt. Steckt Böllerbande hinter der heftigen Zerstörung an der Kletterwand? Polizei bittet um Mithilfe.

Attacke auf Spielplatz am Martinsplatz in Bernburg

Bernburg/MZ. - Die blinde Zerstörungswut in der Bernburger Innenstadt geht weiter. Nachdem bereits in der Friedensallee ein Parkscheinautomat und am Bahnhof ein Zigarettenautomat von Unbekannten mit Böllern gesprengt worden waren, ist am Wochenende die Kletterwand auf dem Spielplatz am Martinsplatz zerstört worden.