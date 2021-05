Atemnot für zehn Minuten - auch beim Rumsitzen

Bernburg - „Ich habe während der Infektion nur leichte Symptome gehabt. Mein Geschmackssinn war dabei aber nie eingeschränkt.“ Marius Arnold hätte wohl nicht mitbekommen, dass er sich mit Corona infiziert hat. Doch vorsichtshalber machten er und seine Freundin einen Test, weil sie zu Ostern beide Großeltern besuchen wollten. „Wir wollten sicher gehen“, sagt der 22-Jährige Bernburger. Er sei positiv gewesen und musste in Quarantäne. Seine Freundin, sagt er, habe trotz, dass sie beide zusammen waren, bei drei Testungen während dieser Zeit immer negative Ergebnisse gehabt.

Als die Quarantäne vorbei war, merkte der junge Mann, der immer regelmäßig Sport treibt, aber, dass etwas nicht mehr war wie vorher. Er hatte immer wieder Anfälle, bei denen er Atemnot bekam. „Nicht beim Sport, sondern einfach, wenn ich nichts getan habe. Beim Rumsitzen. Zehn Minuten lang war es, als ob ich einen schweren Sack auf der Brust habe“, sagt Arnold. Das sei beängstigend, denn Atemnot, das sei wahrlich kein Spaß. Diese Anzeichen haben einen Namen: Long-Covid steht dabei für Langzeitfolgen einer Covid-19 Erkrankung. Dass es sie gibt, ist bekannt, aber was Florian Rathmann auffällt, ist, dass es dafür noch keine Therapie gibt, die darauf abgestimmt ist, die Langzeitfolgen zu bekämpfen.

Noch keine spezielle Therapie in Sicht

Rathmann arbeitet als Physiotherapeut in der Bernburger Praxis 360 Grad. Zu seinen Patienten zählen Menschen, die an Covid-19 erkrankten und immer noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Rathmann behandelt sie nicht wegen den Folgen der Erkrankung. Doch er habe festgestellt, dass sich im Gespräch mit Betroffenen immer wieder das gleich Bild abzeichne: Es fehlt eine spezielle auf diese Bild zugeschnittene Therapie. Es sei auch schwer. Kuren sind derzeit ebenfalls eingeschränkt. Es fehle aber auch an eine nachhaltigen Betreuung.

„Momentan gibt es von der Berufsgenossenschaft in Bayern, die für Gesundheitsberufe zuständig ist, einen Fragebogen, der sich mit solchen Erkrankungen beschäftigt“, sagt Rathmann und wünscht sich das als Vorbild nicht nur für die Gesundheitsberufe, sondern auch, dass es zu Standartbefragungen nach längerer Zeit nach einer Covid-19-Erkrankung gehört. Dabei, sagt Rathmann, sei man in seinem Beruf wie seine Kolleginnen auch, täglich im engen Kontakt mit den Patienten. Als im vergangenen März die Einschränkungen begannen, habe man nicht gewusst, was man machen soll. So wurde beraten und drei Wochen die Praxis geschlossen. Dann waren die Anfragen so groß, dass wieder geöffnet wurde. Seitdem ist man mit der Terminen voll. Erkrankt an Corona sei in der Praxis niemand.

„Ich weiß ja nicht einmal, wo ich mich hätte infizieren können“

Für Marius Arnold sei wichtig, sagt er, dass es in den Köpfen der Menschen drin sei, dass Corona kein Spaß sei. Warum es ihn so hart erwischt hat und seine Freundin gar nicht infiziert wurde, das könne er nicht sagen. Hier seien andere gefragt, die das erforschen müssten. Doch er wolle, dass sich jeder - ob infiziert, genesen oder gar nicht betroffen - darüber gut informiere, was eine Impfung für ihn bringe. Er selbst würde sich gern impfen lassen, doch das gehe erst sechs Monate nach einer überstandenen Infektion. „Ich war vor der Infektion schon vorsichtig. Jetzt bin ich es noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich mich noch einmal anstecken kann und was dann passiert. Ich weiß ja nicht einmal, wo ich mich hätte infizieren können. Ich habe mich an alle Hygienevorschriften gehalten. Ich würde mich sehr gern impfen lassen. Dann fühle ich mich sicherer“, sagt Arnold.

Doch kenne er auch junge Menschen, die meinen, dass ihr junger Körper das alles aushalte und eine Impfung nicht in Frage komme. Das finde er unüberlegt, wenn dies das einzige Argument sei. Momentan geht es mit ihm bergauf. Die Anfälle seien noch da. Aber er könne langsam wieder mehr - auch Laufen. Zwar schaffe er die einstige „Gröna-Runde“ von zwölf Kilometern nicht. Bei vier sei Schluss und das auch viel langsamer als früher. Aber dennoch zeige es sich, dass es ein langer Weg ist. (mz)