Ascherslebener hat im Suff den „Deutschen Gruß“ gezeigt

bernburg/MZ - Er wurde bereits in Handschellen vorgeführt, verbüßt gerade eine Haftstrafe in der JVA in Volkstedt. Jetzt wird er dort noch eine Weile länger als ursprünglich geplant zubringen müssen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem gebürtigen Ascherslebener vorgeworfen, am 7. Juni 2022 gegen 15.30 Uhr am Ameos-Klinikum in Bernburg den „Deutschen Gruß“ gezeigt und „Sieg Heil“ gerufen zu haben.

