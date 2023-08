Zirka 1.000 Zuschauer sind am Sonntagabend zum Bernburger Saaleufer gekommen, um Balancegefühl, Luftartistik und Jonglage zu bestaunen.

Artistinnen präsentieren an der Saale Luftakrobatik zwischen Marktbrücke und Wasser

„Saale Tumult“ in Bernburg

Katarina Bohnet (links) und Anne Scholze faszinierten mit ihren Darbietungen die Zuschauer am Bernburger Saaleufer.

Bernburg/MZ - „Das war echt Spitze!“. Steffen Stuck ist einer von ungefähr 1.000 Zuschauern am Ufer der Saale, die nach der Akrobatik-Show am Sonntagabend begeistert waren. Er hatte schon die Generalprobe am Freitag beobachtet und wollte das Spektakel auf keinen Fall verpassen.