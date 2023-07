Der Förderverein des Schwimmbades Nienburg hatte zum Schwimmbadfest eingeladen. Was den zirka 400 zahlenden Besuchern alles geboten wurde.

Arschbombenmeisterschaft und Surfbrettweitrutschen - sportliche Wettbewerbe standen in Nienburg auf dem Programm

Schwimmbadfest in Nienburg

Ganz ohne Training erreichte der zehnjährige Mailo aus Nienburg beim Surfbrettweitrutschen eine Weite von 8,50 Meter. An die Distanzen von Noah und Oskar kam er jedoch nicht ganz heran.

Nienburg/MZ - An Attraktionen hat es beim 7. Nienburger Schwimmbadfest nun wirklich nicht gemangelt. Über den ganzen Tag verteilt gab es Aktionen, die vor allem bei den jungen Gästen super ankamen. Gleich zu Beginn stand am Samstagvormittag die traditionelle Arschbombenmeisterschaft auf dem Programm. Zirka 40 Kinder und Jugendliche wollten es sich nicht nehmen lassen, spektakulär ins Wasser zu springen. Mitglieder des Schwimmbadfördervereins verteilten dafür Noten von eins bis zehn. Bewertet wurden die Originalität des Sprunges, die Haltungsnoten in der Luft und natürlich die Höhe und Menge der Wasserspritzer.