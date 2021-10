Arne Tesdorff verlässt Bernburg

Bernburg/Güsten/MZ - „Der, die, das. Wer, wie, was. Wieso weshalb warum? Wer nicht fragt bliebt dumm.“ Es ist das Lied aus der Sesamstraße, das zum Lebensmotto von Arne Tesdorff geworden ist. Fragen stellen, kritisch bleiben, nicht alles hinzunehmen, wenn es mit den eigenen Erfahrungen oder Kenntnissen nicht übereinstimmt. Arne Tesdorff ist Pfarrer und auch hier nachfragend und kritisch.

Dass er dadurch kein leichter - aber doch angenehmer Gesprächspartner ist - wird einem schnell bewusst. Tesdorff zwingt dazu, nicht einfach was so vor sich hinzuplappern. Arne Tesdorff mag keine Oberflächlichkeiten. Und so war der junge Tesdorff, der in Berlin aufwuchs, auch skeptisch, was ihn wohl erwartete, als er am 9. November 1989 an der Bornholmer Straße stand und überlegte, ob das eine gute Idee war. Denn die Grenzöffnung war zwar verkündet worden, doch die Grenzer wussten es noch nicht.

Die Grenze öffnete sich dann doch und Tesdorff ging zum Grenzer, um sich - als pflichtbewusster Preuße - den Ausreisestempel in den Ausweis drücken zu lassen und natürlich um zu fragen, ob er denn auch wieder zurück könne. Das wusste niemand, doch Tesdorff musste zurück. Am anderen Morgen um 6 Uhr war die Kohlenlieferung angekündigt. Es ist nur eine Episode aus dem Leben, aber sie ist bezeichnend. Denn Tesdorff weiß, was Pflicht heißt und dass sich andere Menschen auf ihn verlassen. Doch auch Neugier und über sich selbst lachen zu können sind Eigenschaften, die Tesdorff ausmachen. Der 57-Jährige arbeitete bis Ende September als Pfarrer in Güsten. Nun zieht es ihn weg. „Eigentlich bin ich seit 1. Oktober schon in Brandenburg angestellt“, sagt er.

Doch der Umzugswagen kommt er später. Dann geht es ab. Nach Treuenbrietzen. Arne Tesdorff ist Pfarrer in der evangelischen Kirche. 1990 kam er aus Berlin in Bernburg an. Er hatte ein Stelle an der Bernburger Schlosskirche angetreten. Dass es Bernburg wurde, war recht simpel erklärt. Er und seine damalige Freundin konnten beide hier arbeiten. „Die Zeit hier hat mich geprägt. Es ist die längste Zeit in meinem Leben, die ich an einem Ort verbracht habe“, sagt der Mann, der wegzieht, weil es beruflich Veränderungen durch die Zusammenlegung von Kirchengemeinden gibt. Dass er geht, stand schon seit längeren Zeit fest. Er habe genügend Zeit bekommen, um sich etwas zu suchen, was zu ihm passt. Leider nicht in Anhalt. Darum ging sein Blick nach Brandenburg.

Dass Tesdorff die Nähe zu seiner Geburtsstadt Berlin suchte, sei es aber nicht der Grund gewesen, dass er in Brandenburg suchte. Es standen einige Gemeinden zur Auswahl. Aber irgendwas habe nicht gepasst. Treuenbrietzen sagte ihm schon zu und eine kleine Geste gab mit den Ausschlag. „Als ich mir die Stadt ansah, kam ein Schulbus und alle Schüler, die ausstiegen, grüßten. Da dachte ich, wenn hier die Schüler noch einfach so wildfremde Menschen grüßen, ist das ein gutes Zeichen“, so Tesdorff.