Zum Jahresende geht Verein Bildung und Arbeit in die Stiftung Evangelische Jugendhilfe über. Was das für Naturhof Zellewitz und die Schule Süd-Ost bedeutet.

Ära geht zu Ende: Was wird aus Naturhf Zellewitz und ehemaliger Sekundarschule Süd-Ost in Bernburg?

Frank Larisch (l.) und Isabell Felgenträger lassen den Verein Bildung und Arbeit in die Stiftung Evangelische Jugendhilfe übergehen. Vorstandsvorsitzender Klaus Roth (r.) und Sven Hohle freuen sich über die Zusammenarbeit.

Bernburg/Zellewitz/MZ - Es ist kein leichter Abschied für Frank Larisch. Doch für den 69-jährigen Vorsitzenden des Vereins Bildung und Arbeit in Bernburg ist die Entscheidung gefallen: Mit 70 wird er sein Amt aufgeben und nach 29 Jahren den Verein zum Jahresende in andere Hände geben. In die von Klaus Roth von der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis.