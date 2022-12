Apotheken in Bernburg gehen manche Medikamente aus

Apotheker Henrik Frenzel von der Grünen Apotheke in Bernburg schaut in das leere Regal.

Bernburg/MZ - Seit genau 40 Jahren ist Henrik Frenzel Apotheker. Doch das, was gerade passiert, hat der Leiter der Grünen Apotheke in Bernburg seit der Wende noch nicht erlebt. „Es gab auch zu DDR-Zeiten schon eine Medikamentenknappheit, aber das was jetzt passiert, ist schon schlimm“, sagt er und denkt dabei an seine letzte Bestellung Nasenspray. „Früher konnten wir 50 Stück von dem Hersteller ordern, diesmal kam eine einzige Packung mit“, erzählt Frenzel.