Antrag auf Teichsanierung in Gerbitz

Gerbitz/MZ - Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke und Stefan Maibaum, der Gerbitzer Ortsbürgermeister, stehen am Rand des Gerbitzer Dorfteiches. Sie sehen sich den kümmerlichen Rest Wasser an, der sich noch in ihm befindet. Vielleicht ist es noch 30 Zentimeter hoch. „Mein Opa war hier noch baden“, erinnert sich Stefan Maibaum. Da war das Wasser mindestens noch eineinhalb Meter tief. Früher sei das als Vorfluter dienende Gewässer regelmäßig gereinigt worden, so der Ortsbürgermeister.