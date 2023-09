Zum vorletzten Mal veranstaltet der Verein Bildung und Arbeit am Wochenende ein Naturhoffest in Zellewitz. Dafür wird auch der 2. Antik- und Flohmarkt veranstaltet. Was noch geplant ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Wenn einem der Brotduft um die Nase weht, ist man am diesem Samstag, 23. September, richtig auf dem Naturhof in Zellewitz. Denn dorthin lädt der Verein Bildung und Arbeit die Besucher in der Zeit von 10 bis 15 Uhr ein. Dabei soll sich zumindest kulinarisch alles ums Brot und die passenden Brotaufstriche drehen. Dafür haben die Mitarbeiter des Vereins in den vergangenen Wochen stundenlang in der Vereinsküche gestanden, um verschiedenste und vor allem gesunde Rezepte auszuprobieren.