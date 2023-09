Ansturm trotz Hitze - Tausende beim Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau

Anja Welke (v.l.), Jenny Grünhagen und Sabine Rochow am Pflaumenkuchenstand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plötzkau/MZ - Solch einen Hitzerekord hat man in der jahrhundertelangen Geschichte des Plötzkauer Pflaumenkuchenmarktes selten erlebt wie bei der diesjährigen 246. Auflage. Doch auch bei Temperaturen um die 30 Grad strömten die Besucher bereits beim Startschuss am Freitagnachmittag in Scharen auf den Rummelplatz. Dort hatte man sich für den Ansturm bereits gerüstet.