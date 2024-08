Volksfest DSDS-Prominenz: Annemarie Eilfeld als Stargast beim Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau

DSDS-Star Annemarie Eilfeld wird beim Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau auftreten. Welche Höhepunkte es noch beim großen Volksfest in Plötzkau am ersten Septemberwochenende gibt.