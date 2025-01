Bauarbeiten an der Saale laufen. Es soll ein wichtiger Schritt für den Tourismus und die regionale Entwicklung werden. Was jetzt noch gemacht werden muss.

Nienburg/MZ. - In den sozialen Netzwerken wird schon eine ganze Weile darüber diskutiert. Immer wieder kommt die Frage auf, wann der Bootsanleger an der Saale in Nienburg fertiggestellt wird. Genaue Auskunft darüber kann der Salzlandkreis bereits geben, denn die Arbeiten am Projekt laufen auf Hochtouren.