Bernburg/MZ. - Die Uhr in der Bruno-Hinz-Halle wurde bei 59:39 Minuten angehalten. 21 Sekunden vor der Schlusssirene legte Anhalt Bernburgs Trainer Martin Ostermann noch einmal die grüne Karte auf den Tisch des Kampfgerichts. Die Schiedsrichter Robert Mischock und Christopher Riebesam hatten zuvor Zeitspiel angezeigt. Also noch einmal Time Out, zumal Drittligist Anhalt vor 347 Zuschauern gegen die HSG Eider Harde 27:26 vorn liegt. „Die Maßgabe war, das Ding nach Hause zu bringen“, beschreibt Rechtsaußen Nico Richter in aller Kürze den Inhalt der Auszeit. Das „Ding“ wäre der zweite Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und dem krankheitsbedingten Nichtantritt in Rostock, der nicht nur die Punkte kostete, sondern auch das Heimrecht für das Rückspiel.