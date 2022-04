Anhalt Bernburg: Wie der 18-jährige Fiedler zur Wende beiträgt

In der 3. Liga Handball haben die Saalestädter am Samstag den HC Burgenland mit 30:24 bezwungen, nachdem sie zur Pause 14:16 zurücklagen.

Mislav Grgic avancierte mit neun Treffern zum besten Bernburger Werfer am Samstag.

Bernburg/MZ - Einen Einstand nach Maß feierte Michel Fiedler. Er gewann in seinem ersten Spiel mit Drittligist Anhalt Bernburg am Samstag gegen den HC Burgenland 30:24. Das war auch ein Verdienst des 18-jährigen Keepers, der sonst in der Bundesliga zwischen den Pfosten von Magdeburgs A-Jugend steht und für seine Einsätze im Bernburger Trikot ein Zweitspielrecht erhalten hat.