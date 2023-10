Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Martin Ostermann ist auch in dieser Woche nicht zu beneiden. Nach dem wegen der akuten Personalnot vorgenommenen freiwilligen Verzicht auf das Gastspiel in Rostock, einhergehend mit dem Verlust von zwei Punkten und des Heimrechts für das Rückspiel in der zweiten Halbserie (MZ berichtete), hat sich die Situation beim SV Anhalt Bernburg vor dem Heimspiel am Samstag, 17 Uhr, gegen den Aufsteiger HSG Eider Harde nur unwesentlich entspannt. In dieser Woche kam Martin Ostermann beim Zählen der anwesenden Spieler zu den Trainingseinheiten nicht in den zweistelligen Bereich.