Angler aus Nienburg machen auf drängende Probleme aufmerksam

Nienburg/MZ - „Wir haben schon sehr sportliche Strecken mit dem Kanu zurückgelegt. Wer von Halle saaleabwärts unterwegs ist und für die Übernachtung eine gewisse Infrastruktur sucht, sich abends duschen oder essen gehen möchte, muss noch lange Distanzen in Kauf nehmen, ehe er fündig wird“, sagt Wolfgang Aldag, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt. Er ist im Rahmen seiner Sommertour unterwegs. In diesem Jahr zum Thema „Wasser“. Mit kompetenten Akteuren vor Ort zwischen Halle und Barby diskutiert er über eine breite Themenpalette. Wie ist es um die Entwicklung des Wassertourismus in Sachsen-Anhalt bestellt, wie ist der Stand bei der geplanten Renaturierung von Fließgewässern und wie ist die Wasserqualität von Flüssen und Seen zu beurteilen? Das sind Fragen, die bei seiner Kanutour im Mittelpunkt stehen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<