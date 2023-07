Die 16-jährige Bernburgerin Angelina Schulze ist Jahrgangsprimus an der Sekundarschule Campus Technicus. Was ihr beim Lernen sehr wichtig ist und wie ihre Zukunft aussieht.

Angelina Schulze vom Campus Technicus in Bernburg ist Jahrgangsbeste

Bernburg/MZ - Drei Mal ist Angelina Schulze bei der Zeugnisübergabe im Campus Technicus Bernburg auf die Bühne gebeten worden. Einmal, um ganz traditionell ihr Zeugnis abzuholen. Die anderen beiden Male erhielt sie Auszeichnungen als Klassenbeste und als Jahrgangsbeste. Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 steht sie an der Spitze aller Schüler der Sekundarschule. Sie ist damit eine von mehreren Jahrgangsbesten in der Region Bernburg, die die MZ in einer Serie vorstellt.