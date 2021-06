Angeklagter Bernburger muss statt 100 nun 450 Euro zahlen

Blick auf das Gebäudes des Amtsgerichts in Bernburg

Bernburg - Eigentlich war alles geklärt, der Rechtsstreit so gut wie beendet und die Summe gezahlt. Doch laut Kostenfestsetzungsbeschluss blieb noch eine Restschuld in Höhe von etwas über 100 Euro – nicht einmal drei Prozent des Gesamtbetrags.

Das brachte den 63-jährigen Bernburger auf die Palme und im Endeffekt auf die Anklagebank. Dort saß er nicht zum ersten Mal in seinem Leben. Der arbeitslose Maurer witterte Betrug, rief den Rechtsanwalt der Gegenpartei an und beleidigte den Juristen auf üble Art und Weise, bezeichnete ihn unter anderem als das allerletzte A….

„Eigentlich ist das nicht mein Ding deswegen Anzeige zu erstatten. Aber der Mann steigerte sich regelrecht hinein. Da habe ich angefangen mitzuschreiben“, so der Jurist im Zeugenstand. Der Angeklagte räumte ein, dass er laut geworden sei und wütend war.

Allerdings hat er laut seiner Erinnerung seinen Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung nicht auf diese Art und Weise beschimpft und beleidigt. Den Rat von Strafrichter André Stelzner den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzuziehen, nahm der Bernburger jedoch nicht an.

„Der Mann steigerte sich regelrecht hinein. Da habe ich angefangen mitzuschreiben.“ Aussage des Rechtsanwalts am Amtsgericht Bernburg

„Mein Wort steht gegen seins. Ich werde hier nur verknackt, weil ich ein paar Vorstrafen habe“, so der Angeklagte. Immerhin acht Stück, darunter wegen Beleidigung und Körperverletzung, wobei die letzte Tat jedoch schon sechs Jahre zurückliegt.

Gericht und Staatsanwaltschaft sahen nach der Beweisaufnahme jedoch den Tatbestand der Beleidigung als erfüllt an. Ein Anwalt überlege sich zweimal, ob er Anzeige erstatte, so die Staatsanwältin, die eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 20 Euro forderte.

André Stelzner blieb bei seinem Urteil – 30 Tagessätze zu je 15 Euro – nur geringfügig unter diesem Antrag, wobei er die finanziellen Verhältnisse des Angeklagten im Auge hatte. „Sie haben ihr Temperament nicht im Griff und sich in Rage geredet. Für mich steht fest, dass sich das Telefongespräch so abgespielt hat, wie es der Zeuge geschildert hat“, erklärte André Stelzner. (mz)