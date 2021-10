Angeklagte aus Bernburg wird von Richter an die Hand genommen

Bernburg/MZ - Ihr Sohn, der in einer Pflegefamilie aufwächst, wurde am Verhandlungstag sieben Jahre alt. Sie als Mutter saß wegen Betrugs auf der Anklagebank.

Die 23-jährige Frau, die aus Nordrhein-Westfalen stammt, hatte über Ebay-Kleinanzeigen am 24. Dezember 2020 und am 30. März 2021 zwei Smartphones im Gesamtwert von 405 Euro angeboten, die sie überhaupt nicht besaß. Das Geld floss auf ihr Konto. Doch die Interessenten erhielten nicht die gewünschte Ware.

„Es waren zwei Kurzschlussreaktionen“

Ihr Vergehen gab die Angeklagte, die vor sieben Jahren wegen der Liebe ihre Heimat verließ und nach Bernburg gezogen ist, vollumfänglich zu. „Es waren zwei Kurzschlussreaktionen. Ich bin in große Geldnot geraten, muss noch viele offene Rechnungen abzahlen“, erklärte die Frau vor Gericht. Während der Verhandlung kam jedoch auch heraus, dass sich die Bernburgerin in psychiatrischer Behandlung befindet. Sie leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung und an Depressionen. Die Geldsorgen sind ihr im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf gewachsen. Demnächst ist ein weiterer stationärer Aufenthalt im Krankenhaus geplant.

Rechtspflegerin als gesetzliche Betreuerin

Selbst der Staatsanwalt nahm in seinem Plädoyer Bezug auf die Lebenssituation der Angeklagten. Es liege kein Gewinnstreben vor. Die Ausweglosigkeit gepaart mit dem gesundheitlichen Zustand habe zu diesen beiden Betrugsdelikten geführt. André Stelzner führte der Frau vor Augen, dass sich ihre Lage nicht verbessert hätte. „Irgendwann bricht doch das Kartenhaus zusammen, wenn sie in dem Versuch ein Loch zu stopfen, noch ein größeres aufreißen“, so der Strafrichter, der die Betrügerin zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilte.

Der Jurist nahm aber auch seine soziale Fürsorgepflicht wahr und stellte der mit ihrer Lebenssituation scheinbar völlig überforderten jungen Frau eine Rechtspflegerin als gesetzliche Betreuerin zur Seite. Die Geldstrafe kann die Angeklagte entweder in Raten abstottern oder mithilfe der Verrichtung von Arbeitsstunden begleichen.