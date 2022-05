Angebot: Speeddating für Ukrainer im Rathaus Bernburg

Bernburg/MZ - Mehr als 460 ukrainische Flüchtlinge sind in Bernburg gemeldet. Viele von ihnen möchten am liebsten sofort anfangen zu arbeiten. Deshalb bietet die Agentur für Arbeit Bernburg in Kooperation mit der Stadt Bernburg ein Speeddating an diesem Samstag, 7. Mai, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im Rathaus in der Schlossgartenstraße in Bernburg an.