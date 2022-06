Andrang wegen Tankrabatt: Wie Autofahrer aus Alsleben auf die gesunkenen Spritpreise reagieren

Alsleben/Bernburg/MZ - Argwöhnisch blickt Waltraut Huns auf die Preisanzeige an der Zapfsäule. Gerade hat sie die Zapfpistole in den Tank ihres blauen Fords gesteckt. 1,87 Euro kostet der Liter Super E10 am Mittwochvormittag an der Sprint-Tankstelle in Alsleben - rund 30 Cent weniger als am Vortag. Für Huns ist der Spritpreis dennoch eine Belastung: „Ich bin Rentnerin und bin gezwungen zu arbeiten“, sagt die 66-Jährige. Mehrfach die Woche fährt die Alslebenerin zur Arbeit in eine Waschküche nach Güsten, um ihre schmale Rente aufzubessern. „Das sind alles Schlafmützen“, sagt sie mit Blick auf die Bundesregierung. Tankrabatt? Sie winkt ab. Ja, der sei spürbar - aber keine wirkliche Entlastung.