Die Kinder der Kita „Löwenzahn“ können im Sommer durchgängig betreut werden, da es in der Einrichtung keine Schließzeit gibt. Zusätzlich werden in den betreffenden zwei Wochen sieben Jungen und Mädchen aus anderen Kitas der Stadt aufgenommen.

Bernburg/MZ - Viele Eltern in Bernburg sind bereit, für eine bessere Betreuungsqualität ihrer Kinder in den städtischen Kitas tiefer in die Tasche zu greifen. Dies ist eine von mehreren Erkenntnissen aus einer anonymen Umfrage, mit der der Stadtrat auf FDP-Initiative die Verwaltung beauftragt hatte. Die Ergebnisse des drei Wochen lang in städtischen Kitas und Horten gesammelten Meinungsbildes liegen nun vor.