Anbieter von Corona-Spucktests verklagt Salzlandkreis

Ascherslebener Firma will Schadensersatz vor dem Landgericht Magdeburg erstreiten, weil Kreisverwaltung im Vorjahr nur für ein vom Serumwerk Bernburg vertriebenes Produkt warb.

Bernburg/MZ - Der Werbe-Inhalt einer E-Mail könnte für den Salzlandkreis teuer werden. In der an regionale Unternehmen versendeten elektronischen Post hatte die Kreisverwaltung im Frühjahr 2021 − wie auf ihrer Internetseite − hingewiesen, dass Spucktests zum Nachweis einer Corona-Infektion beim Serumwerk Bernburg bestellt werden können. Die Ascherslebener Firma Prüßner sah darin einen Wettbewerbsverstoß und mahnte den Salzlandkreis ab. Zudem verlangte das Unternehmen, den Adressaten der Rundmail mitzuteilen, dass es selbst Spucktests anbietet. Doch die Behörde lehnte mit der Begründung ab, in diesem Fall den behaupteten Wettbewerbsverstoß anderen Anbietern gegenüber zu wiederholen. Die Prüßner GmbH reichte daraufhin Klage beim Landgericht Magdeburg ein, die nun auch die Kommunalpolitik beschäftigte.