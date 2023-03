Neuer Salzländer Kulturstempel An welchem Ort in Gröna Sammler einen neuen Kasten mit neuem Motiv finden können

In Gröna können Wanderer und Radfahrer nicht nur Pause am Saaleradweg machen, sondern ab jetzt auch stempeln. Wo genau sich der Stempel befindet und was die Besucher noch erwartet.