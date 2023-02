An Schulen in Bernburg und Könnern fällt sehr viel Unterricht aus

Die Regenbogengrundschule in Bernburg.

Bernburg/Könnern/MZ - Am Freitag wurden an allen Schulen in Sachsen-Anhalt die Halbjahres-Zeugnisse ausgegeben. Bei tausenden von Kindern und Jugendlichen waren diese „Notenblätter“ jedoch nicht vollständig. Hinter dem einen oder anderen Fach stand nämlich folgender Vermerk: „Unterricht nicht erteilt!“ Eine Anfrage von Landtagsmitglied Thomas Lippmann (Die Linke) zur Erhebung der Unterrichtsversorgung hat verheerende Zahlen ans Tageslicht gebracht.