Verkehrsbehinderung Ampelausfall sorgt für Unfall auf Kreuzung in Bernburg

Weil in der Nacht zum Dienstag gegen die Ampel an der Kreuzung zur Altenburger Chaussee in Bernburg gefahren ist, fiel die Anlage mehrere Stunden aus. Am Morgen sorgte das für Verkehrsbehinderungen - und für einen Unfall.